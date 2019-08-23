Сколько микропластика может выдержать наш организм?

CA-NEWS (CA) - В питьевой воде, особенно в бутилированной, выявлены крошечные частички пластика. Об этом сообщают из ВОЗ. Эксперты Организации считают, что нынешний уровень микропластика в воде не опасен для здоровья человека, но при этом они отмечают, что эти выводы не окончательны, и тут потребуются дополнительные исследования, передает служба новостей ООН.



В своем первом исследовании о последствиях загрязнения окружающей среды пластиком эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявили его частички в сточных водах, пище, воздухе и питьевой воде - как в бутылках, так и из-под крана. Речь идет о микропластике, а, согласно принятому определению, это любая частица пластика размером менее пяти миллиметров.

Медики полагают, что потребление этих частичек, скорее всего не приведет к ухудшению здоровья. «Исходя из имеющейся у нас - ограниченной - информации, нынешний уровень микропластика в питьевой воде, по-видимому, не представляет опасности для здоровья. Но нам необходимы дополнительные данные», - заявила Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению, экологическим и социальным детерминантам здоровья.

На пресс-конференции для журналистов эксперты ВОЗ заявили, что сегодня им трудно сказать, сколько микропластика может выдержать человеческий организм. Отвечая на вопросы журналистов, они уточнили, что в бутилированной воде больше пластика, чем в воде из-под крана, но посоветовали не делать поспешных выводов и не отказываться от воды в бутылке.

В целом, в питьевой воде были обнаружены, главным образом, два полимера: полиэтилентерефталат и полипропилен. Полиэтилентерефталат используют при производстве бутылок для воды, а полипропилен - при производстве крышек. Но встречались и другие полимеры.

Эксперты ВОЗ отметили, что сейчас существует несколько доступных исследований по абсорбции микропластика и нанопластика крысами и мышами. У грызунов с высоким уровнем микропластика были выявлены неблагоприятные последствия, в том числе воспаление печени. Но авторы доклада ВОЗ настаивают на том, что людям это не грозит, поскольку уровень загрязнения человеческого организма не так высок.

В ВОЗ подчеркнули, что вопрос о том, пить воду из пластиковой бутылки или из-под крана, отчасти выходит за рамки здравоохранения. «Если вы бережно относитесь к окружающей среде и у вас есть доступ к чистой воде в кране, то пейте из крана. Конечно, бывают случаи, когда нужна бутылка с водой, например, во время прогулки, но, пожалуйста, используйте ее повторно», - призвал представитель ВОЗ Брюс Гордон.

Брюс Гордон напомнил, что гораздо большую опасность, чем пластик, для здоровья человека представляет питьевая вода, загрязненная отходами человека и животных. От нее ежегодно умирают более миллиона человек. Но государства могут и обязаны решать эту проблему путем улучшения системы фильтрации воды.