Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 24 августа

CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 24 августа от чешской компании Windy.com.

Самая максимальная температура будет наблюдаться в Балканабаде +37 (Туркменистан).

Самая низкая температура: в Костанае +22.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 31 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары

Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 24 августа погода будет держаться при следующих температурах:



В Казахстане:



В Кыргызстане:

В Таджикистане:

В Туркменистане:

В Узбекистане: