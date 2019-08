В США открыт торговый дом известной узбекской ремесленницы

CA-NEWS (UZ) - По информации Посольства Узбекистана в г.Вашингтоне, в г.Филадельфии (штат Пенсильвания, США) открыт торговый дом «Gulnor» известной ремесленницы из Шахрисабза Гульнары Одиловой.

Данная торговая площадка будет способствовать реализации текстильной продукции из шелка под брендом «Gulnor», а также станет постоянно действующим «Шоу-румом» для проведения различных выставок и ярмарок текстильных товаров узбекских производителей, сообщила пресс-служба МИДа.

Официальное открытие торгового дома запланировано на сентябрь текущего года, куда планируется пригласить представителей американских компаний, СМИ, ритейлеров и дизайнеров.

10 по 14 августа в Нью-Йорке посольством Узбекистана организовано первое участие торгового дома «Gulnor» в международной выставке «New York NOW: MARKET FOR HOME AND LIFESTYLE», которая представляет собой крупнейшую в мире площадку продажи текстильной продукции от производителей трех видов коллекций - HOME, LIFESTYLE и HANDMADE.

На выставке был презентован большой ассортимент образцов традиционной текстильной продукции из шелка шахрисабзских вышивок в стиле «Ироки».

Объем проданных торговым домом «Gulnor» товаров на самой выставке составил $20 тыс. По итогам мероприятия также достигнуты договоренности с ритейлерами, дизайнерами, розничными продавцами о поставках первых партий текстильной продукции на общую сумму $50 тыс. В свою очередь американские компании отметили готовность резко увеличить объем покупок исходя из продажи первой партии товаров.