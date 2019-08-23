Плавучая атомная электростанция “Академик Ломоносов” отправилась к месту базирования

CA-NEWS (CA) - Единственный в мире плавучий энергоблок (ПЭБ) “Академик Ломоносов” 23 августа отправился в плавание к своему месту базирования в Певеке, Чукотка, на Дальнем Востоке России, где он будет обеспечивать региону бесперебойную поставку чистой энергии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной корпорации РФ по атомной энергии "Росатом".

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев дал “Академику Ломоносову” сигнал к отплытию и заявил: “Это исключительное событие для нашей компании и для Чукотки. Сегодня “Академик Ломоносов” начинает свое путешествие в Певек, где он будет обеспечивать чистой и надежной энергией местное население, а также предприятия, работающие в регионе. Это значительный вклад в будущее Арктики, одновременно устойчивое и процветающее”.

Во время церемонии эксплуатирующая компания “Росэнергоатом” получила сертификат “Книги рекордов России”, подтверждающий статус “Академика Ломоносова” как самой северной АЭС. Преодолев 4700 км до Певека, плавучий энергоблок станет ключевым элементом для энергоснабжения региона. Здесь он будет работать в составе плавучей атомной станции, заменив предназначенные к выводу из эксплуатации мощности Билибинской АЭС и Чаунскую ТЭЦ.

Проект плавучей АЭС является перспективным направлением современных атомных технологий малой мощности, в том числе для удаленных регионов отдельных стран и островных государств, которые нуждаются в стабильной и зеленой энергии. К настоящему времени значительный интерес к технологии проявляют страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.