Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года

CA-NEWS (CA) - Американская актриса Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes. Сумма ее дохода за 2019 год составила $56 млн — это на $15,5 млн больше, чем она заработала в 2018 году, в основном благодаря успеху фильма «Мстители: Финал», где она сыграла одну из главных ролей.

Второе место в рейтинге занимает колумбийская и американская актриса София Вергара. Заработок звезды сериала "Американская семейка" составил 44,1 миллиона долларов.

С $35 млн третье место в списке занимает Риз Уизерспун, вернувшаяся в рейтинг после короткого отсутствия. За ней следуют Николь Кидман ($34 млн) и Дженнифер Энистон ($28 млн).