РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Взрыв в Арыси: арестованы командир части и его зам

CA-NEWS (KZ) -  23 августа Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале Арыси задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.462 ч.3 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами), 453 ч.2 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «Содержание под стражей» сроком на два месяца.
Досудебное расследование по уголовному делу продолжается.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Муфтий Узбекистана примет участие в открытии мечети Рамзана Кадырова в Чечне
  • В Душанбе обсудили вопрос признания потенциальных зон Таджикистана как «Геопарки ЮНЕСКО»
  • Бывший полевой командир Таджикистана Худжа-командир освобожден из СИЗО Дубая, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×