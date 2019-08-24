В Душанбе состоится праздник тыквы

CA-NEWS (TJ) - Праздник тыквы пройдет 25 августа в торговом комплексе «Мехргон» в городе Душанбе. Инициаторами праздника являются министерство сельского хозяйства Таджикистана и столичная мэрия, передает Avesta.

Как сообщили в Минсельхозе, свою продукцию – различные виды тыквы в ТК «Мехргон» выставят дехкане Хатлонской и Согдийской областей, а также районов республиканского подчинения.

По словам источника, целью мероприятия является презентация сельскохозяйственной продукции и возрождение традиции выращивания тыквы, как полезной для здоровья сельхозпродукции.

Также в рамках праздника состоится конкурс в четырех номинациях: «Лучшее хозяйство», «Лучший дастархан из тыквенных блюд», «Самая большая тыква» и «Выставка блюд из тыквы».

Посетители выставки не только могут ознакомиться с трудом дехкан, но и приобрести различные сорта тыквы.

Ежегодно праздники тыквы и дыни в Таджикистане отмечались вместе, но в этом году принято решение о проведении этих праздников раздельно, сообщает НИАТ «Ховар».