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  24 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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К опровержению слухов о смерти президента Туркменистана привлекли священнослужителей

CA-NEWS (TM) -  Как удалось выяснить корреспондентам «Хроники Туркменистана», 9 августа Аппарат президента распространил устное распоряжение, адресованное руководителям регионов, спецслужбам, представителям Совета старейшин, священнослужителям, в соответствии с которым требовалось в первый день празднования Курбан-байрама (11 августа) в молитвах (aýat-töwür), произносимых в местах массового скопления людей, опровергать слухи о смерти Гурбангулы Бердымухамедова и молиться (doga-dileg) во здравие президента и его семьи.

Житель села Яссы (Ýassy) рассказал, что, читая молитву на местном кладбище, мулла говорил о лжи, имея ввиду слухи о смерти президента, и пожелал здоровья и долгих лет президенту, его детям, внукам и всем родным.

– Кроме того, на кладбище и в других местах, где в тот день собрались люди, присутствовали трое неизвестных мужчин. Они сходились и расходились, что-то обсуждали, иногда звонили по телефону, – рассказал мужчина.

Возможно, эти люди контролировали исполнение вышеупомянутого распоряжения. Аналогичные сведения поступили также из ряда сел Марыйского велаята.

Ранее для опровержения слухов о смерти президента привлекли туркменских знаменитостей, которые записывали видеоролики с проклятиями в адрес тех, кто распространяет информацию, что президент скончался.

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