Мирзиёев раскритиковал некоторые неправительственные организации

CA-NEWS (UZ) - 23 августа под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе, духовно-нравственного воспитания молодого поколения, передает kun.uz.

В ходе мероприятия Шавкат Мирзиёев рассказал о проблемах коррупции в общеобразовательных школах Узбекистана.

«Еще одна проблема. В некоторых школах неправильно распределяют выделенные из бюджета средства, берут взятки. К сожалению, мы вынуждены говорить об этом. Чтобы решать проблемы в системе школьного образования необходимо участие общественности. Важно усилить общественный контроль», - сказал глава государства.

Президент также раскритиковал деятельность некоторых негосударственных некоммерческих организаций.

«Фонды «Махалля» и «Нуроний», комитет женщин, депутаты, Союз молодежи, политические партии вообще не занимаются проблемами школ. Хотя именно эти организации должны быть активными. Я еще раз повторяю, что безразличие - это хуже предательства. Таких негативных вещей не должно быть в образовательных учреждениях», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, во время совещания глава государства также раскритиковал хокимов всех уровней за то, что они не уделяют должного внимания развитию школьного образования на местах.