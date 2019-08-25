Во Франции начался саммит G7

CA-NEWS (CA) - Саммит «Группы семи» (G7) официально открылся во французском Биаррице, сообщает Guardian.

Лидеры Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании собрались за рабочим ужином.

В день начала саммита в Биаррице председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что эта встреча станет "сложным испытанием единства и солидарности свободного мира и его лидеров".

Среди международных тем, которые, как ожидаются, в центре обсуждения будут ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

Власти страны привлекли к патрулированию более 13 тыс. полицейских и жандармов, закрыли порт, железнодорожный вокзал и аэропорт, а также отменили пригородные поезда.