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  25 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во Франции начался саммит G7

CA-NEWS (CA) -  Саммит «Группы семи» (G7) официально открылся во французском Биаррице, сообщает Guardian.

Лидеры Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании собрались за рабочим ужином.

В день начала саммита в Биаррице председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что эта встреча станет "сложным испытанием единства и солидарности свободного мира и его лидеров".

Среди международных тем, которые, как ожидаются, в центре обсуждения будут ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

Власти страны привлекли к патрулированию более 13 тыс. полицейских и жандармов, закрыли порт, железнодорожный вокзал и аэропорт, а также отменили пригородные поезда.

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