Делегация из Узбекистана подарила Рамзану Кадырову копию древнейшей рукописи Корана в ходе открытия мечети

CA-NEWS (UZ) - Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров 24 августа принял в Грозном представительную делегацию из Узбекистана во главе с советником президента страны Рустамом Касимовым. Об этом сообщает сам Рамзан Кадыров в социальных сетях.

Узбекская делегация прибыла в Чечню на открытие мечети "Гордость мусульман" имени Пророка Мухаммада в г.Шали.

"Я отметил, что наши народы связывают прочные дружеские узы, и мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения укреплялись и расширялись. Мы с глубоким уважением относимся к Узбекистану", - написал Кадыров.

Он также напомнил, что в Узбекистане изучал исламские науки первый президент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров.

"Рустам Касимов передал слова приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он выразил восхищение произошедшими в Чечне позитивными изменениями. В ходе встречи Рустам Касимов преподнёс мне очень ценный подарок – копию древнейшей рукописи Корана, которая хранится в ташкентском медресе Муйи Муборак. Я поблагодарил нашего дорогого гостя. Пожелал дальнейшего успешного развития и процветания братской нам Республике Узбекистан!", - написал в заключении глава Чечни.