Эмомали Рахмон провел рабочее совещание с руководством и активистами Согдийской области

CA-NEWS (TJ) - 24 августа в городе Гулистон президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел рабочее совещание с руководителями и активистами Согдийской области, сообщает пресс-служба президента.

В работе совещания были подведены итоги социально-экономического развития Согдийской области за 7 месяцев 2019 года, были даны конкретные задачи для выполнения рекомендаций и указаний президента и правительства Республики Таджикистан, расширения работ по благоустройству, развития промышленности и сельского хозяйства при исполнительных органах государственной власти городов и районов области.

Рахмон проанализировал рабочую поездку в города и районы Худжанд, Гулистон, Бустон, Кухистони Мастчох, Зафаробод, Деваштич и Джаббор Расулов, и выразил удовлетворение ходом работ по благоустройству и созиданию навстречу празднику 30-летия Государственной независимости Таджикистана.

Было подчеркнуто, что в основном были обеспечены социально-экономическое развитие области, ее городов и районов и выполнение показателей развития приоритетных сфер в течение семи месяцев 2019 года.

Несмотря на то, что доходный план государственного бюджета обеспечен на 102,8 процента, в ряде городов и районов не обеспечено выполнение плана по налогам за 7 месяцев текущего года.

Исполнительным органам государственной власти Согдийской области, ее городов и районов было поручено принять безотлагательные меры по обеспечению выполнения плана налогов и государственных платежей.

Объем промышленного производства в области за семь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был обеспечен на уровне почти 111%, однако объем производства добывающей промышленной продукции снизился на 0,5 процента.

Министерству промышленности и новых технологий и Исполнительному органу государственной власти Согдийской области поручено обеспечить выполнение утвержденных планов с целью реализации четвертой национальной цели — ускоренной индустриализации страны с целью полной эксплуатации горнодобывающих предприятий.

В первом полугодии 2019 года в области, в целом, создано около 20 тысяч новых, дополнительных и восстановленных рабочих мест, из которых 5250 являются постоянными местами работы.

В области, городах и районах области количество объектов, предусмотренных планом благоустройства и озеленения навстречу празднику 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, увеличилось в прошлом году и охватывает почти 7000 объектов, из которых до начала августа сданы в эксплуатацию около 3000 новых зданий и сооружений.