Норвежские исследователи о бизнесе в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Группа норвежских исследователей выпустила этим летом доклад «International Business», целиком посвященный Казахстану. Документ готовился на протяжении года представителями Норвежского университета науки и технологий, Норвежской школы экономики и BI Norwegian Business School при поддержке государственной корпорации «Innovation Norway», сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Отчет состоит из трех частей. В первом разделе представлен общий обзор страны и анализ наиболее актуальных тем, влияющих на бизнес-среду. Речь идет о демографии, политическом развитии, макроэкономике, образовании, рынке труда, инфраструктуре, старт-ап среде. Авторы проекта подчеркивают достижение значительных результатов по превращению Казахстана в наиболее благоприятную для инвестиций страну региона. Они отмечают, что Первый Президент Нурсултан Назарбаев изложил стратегию «Казахстан 2050», которая призывает к совершенствованию госуправления, улучшению системы социального обеспечения и налогообложения, поддержке малого и среднего бизнеса и развитию инфраструктуры, чтобы к 2050 году превратить Казахстан в одну из 30 наиболее развитых стран. Для этого Казахстану предстоит интегрировать свою экономику в глобальную и региональную среду, используя свой транзитный потенциал и расширяя возможности информационных технологий.

«Казахстан является естественным транзитным коридором для нового Шелкового пути - проект, который, как ожидается, значительно ускорит и сократит стоимость доставки товаров из Китая в Европу через Центральную Азию и Кавказ. Стратегическое географическое положение Казахстана станет еще более выгодным в будущем из-за значительных геоэкономических сдвигов, наряду с инновациями в транспортной отрасли», - говорится в документе.

Второй раздел дает представление о наиболее важных отраслях промышленности Казахстана, их возможностях для инвестиций и расширения, а также имеющихся проблемах. Фокус сделан на нефтегазовой, горнорудной, сельскохозяйственной сфере, возобновляемой энергетике, а также «нарождающихся отраслях» («emerging industries»), куда авторы включили строительство, информационные технологии и туризм.

В третьем разделе рассматривается легкость ведения бизнеса в Казахстане, а также такие специализированные темы, как налоговая система и социальная корпоративная ответственность.

Материал подготовлен на основе многочисленных источников, а также встреч и интервью авторов доклада в Казахстане. Проект призван стать своего рода путеводителем для норвежских бизнесменов в Казахстане.

«Для большинства норвежских компаний Казахстан и Центральная Азия остаются неизведанной территорией. С этим докладом мы надеемся, что норвежский бизнес получит информацию о рынке и новых возможностях в Казахстане», - отметил в докладе представитель «Innovation Norway» Фроде Мо.

«С критическими исследованиями членов проекта, мы попытались представить объективный взгляд на экономические, культурные, политические и социальные аспекты этой уникальной страны», - сказал руководитель проекта Эрик Хуа.

«International Business» - это ежегодный некоммерческий проект с целью выявления отличительных возможностей для международного бизнеса на развивающихся рынках. В год готовится один доклад по одной стране. Проект был инициирован в 1984 году и является инструментом для правительства Норвегии по поддержке инноваций и развития норвежских предприятий и промышленности. Как отмечают в «Innovation Norway», проект способствует непредвзятому и более позитивному восприятию развивающихся рынков.