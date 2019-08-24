Завершилось VII совещание совместной консультативной рабочей группы министерств сельского хозяйства Монголии и Китая

CA-NEWS (MNG) - В 2002 году Министерство сельского хозяйства Монголии и Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики подписали Меморандум о сотрудничестве и с этого момента стороны развивают регулярный механизм сотрудничества, передает Montsame.

18-22 августа руководство Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР посетило Монголию с рабочим визитом, во время которого состоялось 7-е совещание межминистерской консультативной рабочей группы Монголии и КНР.

Монгольскую сторону на совещании возглавил директор Департамента единой политики и планирования Минсельхоза Монголии М.Энх-Амар, а китайскую сторону - директор Департамента международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, г-жа Ма Хунтао.

В начале совещания руководители рабочих групп представили короткую информацию о сельскохозяйственном секторе своих стран. После этого состоялся обмен мнениями по ряду вопросам, в ходе которого стороны согласились сотрудничать в реализации проектов и программ по направлению оздоровления Восточного региона при содействии Организации ООН по поддержке сотрудничества Юг–Юг, создании платформы для регулярного обмена информацией об инфекционных болезнях животных, аннулировании запрета об экспорте мяса и мясных изделий в Китай из Западного региона Монголии, облегчении условий торговли сельскохозяйственной продукцией, поддержке совместных исследований в области улучшения генетических ресурсов скота, реализации проектов и программ оказания технической помощи в строительстве сборочного завода аграрной техники в Монголии, разработке плана экспорта органической продукции в Китай при поддержке с Центром сертификации органических продуктов при Минсельхозе КНР и регулярном охвате госслужащих кратко- и среднесрочными семинарами и обучениями.



В конце совещания сторонами подписан протокол по итогам обсужденных и согласованных вопросов.