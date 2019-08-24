Полномочия по охране Мирзиёева и его семьи перейдут службе безопасности президента

CA-NEWS (UZ) - Охранять президента Узбекистана, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в Узбекистан будет Государственная служба безопасности президента. Соответствующий закон, включающий поправки с новшеством к ряду законодательных актов, принял Сенат Олий Мажлиса, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Согласно изменениям, внесенным в закон «О борьбе с терроризмом», в перечень государственных органов по борьбе с терроризмом включается Государственная служба безопасности президента Узбекистана, которая была организована постановлением президента от 21 февраля 2018 года.

Раньше часть полномочий по безопасности и охране президента Узбекистана, а также глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций в период их пребывания на территории страны принадлежали Службе государственной безопасности. Теперь эти функции из полномочий СГБ исключаются.

ГСБП также будет обеспечивать безопасность объектов постоянного и временного пребывания, а также маршрутов передвижения охраняемых лиц.

Дополнением в закон «О профилактике правонарушений» ГСБП наделяется полномочиями по профилактике правонарушений. Они будут вести учет лиц, склонных к правонарушениям, затрагивающим интересы, безопасность и неприкосновенность охраняемых лиц.