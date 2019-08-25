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  25 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дочь президента Таджикистана назначена послом организации «Женщины – политические лидеры»

CA-NEWS (TJ) -  Дочь президента Таджикистана Озода Рахмон назначена послом международной организации «Женщины – политические лидеры» (Women Political Leaders).

Как сообщили НИАТ «Ховар» в парламенте Таджикистана, названная организация официально подтвердила, что эта миссия впервые в Таджикистане возложена на Рахмон Озода Эмомали с учетом её заслуг в качестве члена парламента и её усилий по достижению целей и эффективному выполнению задач.

Озода Рахмон старшая дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ей 40 лет и она является руководителем аппарата президента.

Организация со своим резиденцией в Исландии и Бельгии является независимым, международным и беспартийным фондом, объединяющим как сеть контактов и Всемирный форум женщин — в сфере политики, женщин – политических лидеров, в целях решения международных проблем и улучшения общих интересов с использованием коллективного потенциала и их способностей на глобальном уровне.

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