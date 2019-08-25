Сингапурская компания построит в Туркменистане газокомпрессорную станцию

CA-NEWS (TM) - Туркменский вице-премьер Мыратгелди Мередов 23 августа на заседании правительства предложил президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову доверить строительство газокомпрессорной станции в Каракумах сингапурской компании GP Global Equipment Pte. Ltd. Глава государства поддержал инициативу и подписал постановление, разрешающее Государственному концерну «Туркменгаз» заключить контракт с этой компанией. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня».

Станция, строительство которой должно начаться в сентябре этого года и закончиться в феврале 2022, будет расположена на газоочистительном объекте «Zäkli-Derweze» комплекса газоконденсатных месторождений «Merkezi Garagum». Ее годовая мощность составит 2 миллиарда кубометров.

Госвизит Бердымухамедова в Сингапур пройдет 26-27 августа.