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  25 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сингапурская компания построит в Туркменистане газокомпрессорную станцию

CA-NEWS (TM) -  Туркменский вице-премьер Мыратгелди Мередов 23 августа на заседании правительства предложил президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову доверить строительство газокомпрессорной станции в Каракумах сингапурской компании GP Global Equipment Pte. Ltd. Глава государства поддержал инициативу и подписал постановление, разрешающее Государственному концерну «Туркменгаз» заключить контракт с этой компанией. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня».

Станция, строительство которой должно начаться в сентябре этого года и закончиться в феврале 2022, будет расположена на газоочистительном объекте «Zäkli-Derweze» комплекса газоконденсатных месторождений «Merkezi Garagum». Ее годовая мощность составит 2 миллиарда кубометров.

Госвизит Бердымухамедова в Сингапур пройдет 26-27 августа.

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