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  25 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России
Предыстория: Во Франции начался саммит G7

CA-NEWS (CA) -  Лидеры G7 (Франция, Великобритания, Япония, США, Германии, Италии и Канада) которые встретились 24 августа в Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом агентству Kyodo сообщил представитель японского правительства, но при этом уточнил, что "детали беседы не будут разглашены".

Ранее президент США Дональд Трамп предложил поднять вопрос восстановления работы G8, пригласив на саммит в 2020 году Россию. Данную инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, но он отметил, что без выполнения минских соглашений восстановление «восьмерки» было бы ошибкой.

Против инициативы Трампа выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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