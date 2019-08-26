На юге Туркменистана сотрудники госучреждений "готовятся" к сбору хлопка

CA-NEWS (TM) - Сотрудники госучреждений в Мары получили распоряжение быть готовыми к "дополнительной нагрузке" в связи со сбором хлопка. В некоторых этрапах Марйского велаята сбор хлопка уже начался.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, для бюджетников распоряжение по подготовке к сбору хлопка означает личное участие в сельхозработах, либо поиск и оплату наемного рабочего для отправки вместо себя на хлопковое поле. Процесс подготовки начинается с распределения сотрудников для сбора хлопка. Но, как отмечает корреспондент Азатлыка, на этом этапе привлечения к сбору хлопка можно избежать, заплатив руководству.

Те, кто не может поехать на хлопок, могут нанять и отправить вместо себя другого человека, но при этом они должны будут выйти на работу. Также сотрудники могут быть освобождены от сбора хлопка, заплатив руководителю в среднем 20 манатов (около 6 долларов по офиц.курсу) в день. Если на сбор хлопка отправляют с ночевкой, тогда сумма откупа возрастает до 300-400 манатов", - рассказал сотрудник одной из средних школ в Мары, беседовавший с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности.

По его словам, сотрудники госучреждений региона, из страха потерять работу, вынужденно прибегают к помощи наемных сборщиков хлопка, либо едут сами. "Если ты не можешь оплатить работу сборщика хлопка, должен ехать сам. Кроме того, нужно быть довольным, при малейшем проявлении недовольства предлагают написать заявление об уходе", - рассказал еще один собеседник Азатлыка, работающий в госучреждении в Мары.

Госслужащие Туркменистана из года в год привлекаются к сельхозработам, в том числе сбору хлопка.