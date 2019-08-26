РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Прославившийся матершинничеством глава города Андижана снят с занимаемой должности

CA-NEWS (UZ) -  Источники сообщили о снятии с должности хокима (главы) города Андижана Дильмурода Рахматуллаева. Ранее чиновник был привлечен к административной ответственности за оскорбление руководителей бюджетных организаций города нецензурными словами.

Как говорит на анонимных условиях блогер из Андижана, о решении снять Дильмурода Рахматуллаева с занимаемой должности городской администрации сообщили в субботу, 24 августа.

По словам блогера, 26 августа в администрации Андижанской области должно состоятся совещание, в ходе которого объявят об увольнении Рахматуллаева и представят нового главу города.

Об этом со ссылкой на своего источника сообщило также интернет-издание Kun.uz. Причины снятия с должности главы города Андижана источники пока не называют.

Дильмурод Рахматуллаев работает главой города Андижана с 2016 года. За прошедший период были обнародованы несколько аудиозаписей, на которых Рахматуллаев оскорблял нецензурной бранью руководителей местных госорганизаций и председателей махаллей.

Первая такая аудиозапись была опубликована в ноябре 2017 года. На той аудиозаписи Рахматуллаев обзывает директоров местных лицеев и колледжей «шакалами, тварями, скотинами и нечистями» за то, что те не отправили на сбор хлопка в Ташкентскую область достаточное количество людей.

А на собрании в городской администрации в ноябре того же года хоким Рахматуллаев обозвал 64-летнюю учительницу «нечистью» и «скотиной».

Позже Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о том, что в действиях хокима города Андижана Дильмурода Рахматуллаева имеются признаки административного правонарушения.

В декабре 2017 года дело хокима было передано в суд.

Позже суд оштрафовал Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (5 миллионов сумов или 650 долларов по тогдашнему курсу – Ред.) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города.

Однако в начале 2018 года источники сообщили, что даже после решения суда хоким Рахматуллаев, не сделав для себя выводы, продолжает оскорблять подчиненных нецензурными словами.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • НАСА расследует, возможно, первое преступление, совершенное в космосе
  • «Узбекистон темир йуллари» прокомментировала забастовку шахтеров
  • Во Франции начался саммит G7
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×