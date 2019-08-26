Прославившийся матершинничеством глава города Андижана снят с занимаемой должности

CA-NEWS (UZ) - Источники сообщили о снятии с должности хокима (главы) города Андижана Дильмурода Рахматуллаева. Ранее чиновник был привлечен к административной ответственности за оскорбление руководителей бюджетных организаций города нецензурными словами.

Как говорит на анонимных условиях блогер из Андижана, о решении снять Дильмурода Рахматуллаева с занимаемой должности городской администрации сообщили в субботу, 24 августа.

По словам блогера, 26 августа в администрации Андижанской области должно состоятся совещание, в ходе которого объявят об увольнении Рахматуллаева и представят нового главу города.

Об этом со ссылкой на своего источника сообщило также интернет-издание Kun.uz. Причины снятия с должности главы города Андижана источники пока не называют.

Дильмурод Рахматуллаев работает главой города Андижана с 2016 года. За прошедший период были обнародованы несколько аудиозаписей, на которых Рахматуллаев оскорблял нецензурной бранью руководителей местных госорганизаций и председателей махаллей.

Первая такая аудиозапись была опубликована в ноябре 2017 года. На той аудиозаписи Рахматуллаев обзывает директоров местных лицеев и колледжей «шакалами, тварями, скотинами и нечистями» за то, что те не отправили на сбор хлопка в Ташкентскую область достаточное количество людей.

А на собрании в городской администрации в ноябре того же года хоким Рахматуллаев обозвал 64-летнюю учительницу «нечистью» и «скотиной».

Позже Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о том, что в действиях хокима города Андижана Дильмурода Рахматуллаева имеются признаки административного правонарушения.

В декабре 2017 года дело хокима было передано в суд.

Позже суд оштрафовал Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (5 миллионов сумов или 650 долларов по тогдашнему курсу – Ред.) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города.

Однако в начале 2018 года источники сообщили, что даже после решения суда хоким Рахматуллаев, не сделав для себя выводы, продолжает оскорблять подчиненных нецензурными словами.