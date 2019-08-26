США больше не обладают военным превосходством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - доклад

CA-NEWS (KZ) - Долгое время эксперты описывали активную модернизацию вооруженных сил Китая как "растущую мощь". Возможно, это определение устарело, и Китай уже способен бросить вызов США во многих военных сферах.

К такому выводу пришел Центр изучения США при Сиднейском университете в Австралии. Авторы исследования предупреждают, что американская оборонительная стратегия в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис - и, возможно, Вашингтону будет трудно защитить от Китая своих союзников, передает BBC.

"Америка больше не обладает военным превосходством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - говорится в докладе. - И ее способность поддерживать приемлемый баланс сил выглядит все более сомнительной".

Особое внимание в докладе уделено экстраординарному арсеналу ракет, стоящих на вооружении Китая и угрожающих ключевым военным базам США и их союзников. По мнению авторов доклада, "эти сооружения могут быть выведены из строя высокоточными ударами в первые часы конфликта".

В отличие от США, Китай не является в военном смысле глобальной сверхдержавой. Более того, маловероятно, что его военные амбиции вообще простираются настолько далеко (впрочем, и это может измениться, так как Китай все же медленно расширяет сеть портов и военных баз за рубежом).

На данный момент мировое влияние Китая в большей степени зависит от его экономической мощи. У Пекина нет той страсти к обращению других в свою веру, из-за которой США на протяжении всего двадцатого века стремились к мировому господству.

Также Китай уступает США в области мягкой силы. Он не может предложить миру ни джинсы, ни Голливуд, ни бургеры, которые помогли бы ему продвигать китайские ценности в других странах.

В то же время многое указывает на то, что общий военный потенциал США всё еще существенно превышает потенциал Китая. Ядерный арсенал Вашингтона (как и Москвы) значительно больше, чем у Пекина.

Кроме того, США сохраняют технологическое преимущество в таких областях как сбор разведданных, противоракетная оборона и сверхсовременные военные самолеты. Также США могут рассчитывать на сеть военных альянсов в Европе и в Азии.

У Китая такой сети военных альянсов нет. Но он быстро настигает США в области технологий. Кроме того, в отличие от США Китай, во-первых, сам находится в Азии, а во-вторых, именно на ней фокусирует свое внимание. Эти два фактора позволяют уже сейчас назвать его сверхдержавой, которая вполне способна конкурировать с США.

Китай изучил американские войны и военные возможности, после чего разработал эффективную стратегию, позволяющую устранить традиционные источники военной мощи США - не в последнюю очередь речь идет об авианосных группах, которые играют ключевую роль в способности Вашингтона проецировать силу за рубежом.

Выбрав, выражаясь военным языком, путь ограничения и воспрещения доступа и маневра, Китай сосредоточил усилия на создании целого спектра сенсоров и вооружений, которые, как он надеется, вынудят США действовать на настолько большом удалении от китайских берегов, насколько это вообще возможно.

Первоначально этот подход носил сугубо оборонительный характер. Однако теперь все больше экспертов начинают считать, что возможности Китая позволяют ему в случае необходимости перехватить инициативу в уверенности, что он сможет справиться с любой возможной реакцией США.

"Китайские системы противодействия вторжению подорвали способность США к проекции силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи растет риск использования Китаем ограниченных сил для достижения победы еще до того, как Америка сможет ответить, и подрыва тем самым доверия к гарантиям безопасности, которые США дают своим союзникам в регионе", - считают эксперты.

В случае вооруженного конфликта главная цель Китая - не дать американцам пройти в район за длинную вереницу самых ближних из окружающих его островов. Речь идет о районе Южно-Китайского моря от южного побережья Японии и до западного побережья Филиппин.

Но помимо этого Китай пытается получить возможность ограничить американцам доступ и к более отдаленным районам - уже в Тихом океане - при помощи оружия, способного поразить даже американскую базу на острове Гуам. Воплотить эти планы в жизнь Пекину могут помочь самолеты и ракеты наземного базирования.

Разумеется, в Пентагоне всё это знают. После десятилетий военных действий, ограничивавшихся борьбой с боевиками и повстанцами, вооруженные силы США проходят реструктуризацию и модернизацию для нового противостояния сверхдержав. Во времена холодной войны вероятным противником в Вашингтоне считали СССР, а теперь - в первую очередь Китай.

Тем не менее авторы доклада выражают сомнения в том, что Вашингтон относится к проблеме с достаточной серьезностью.

В докладе говорится, что "устаревшее представление о себе как о единственной сверхдержаве, господствующее среди дипломатического истеблишмента в США, вероятно ограничит способность Вашингтона к шагам и уступкам, необходимым, чтобы достичь успеха в Азии".

С финансированием разработок и закупок новых вооружений проблем у США нет - но задача перед ними все равно стоит крайне сложная. "Америка - атрофирующаяся сила, недостаточно готовая и оснащенная для состязания с другой сверхдержавой", - говорится в докладе.

Этот документ составлен в учреждении, которое находится в Австралии - то есть на территории одного из важнейших союзников США в регионе.