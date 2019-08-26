Родные предполагаемого убийцы 5-летней Хувайдо потребовали не допускать в суд ее отца

CA-NEWS (TJ) - Родные и адвокат гражданина России Александра Сёмина, обвиняемого в убийстве 5-летней дочери таджикских мигрантов Хувайдо, потребовали у суда не допускать на слушания отца убитой девочки, передает Озоди.



По их словам, Абдусалом Саидов не является биологическим отцом Хувайдо и не может выступать в качестве истца.

Сам Абдусалом Саидов утверждает, что является биологическим отцом Хувайдо и у него имеются подтверждающие документы.

«Сторона ответчика таким образом добивается того, чтобы суд принял затяжной характер, чтобы появились условия для освобождения Сёмина», - полагает он.

Александр Сёмин обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве 5-летней Хувайдо Тиллозода.

«На процессе я спросил, почему вдруг такие претензии появились спустя более года со дня происшествия? С самого начала я, как отец Хувайдо, выступаю истцом. Почему тогда никто не возмущался, не требовал проведения ДНК-экспертизы? Тогда еще тело дочери было здесь. Я сказал, что хорошо, давайте проведем повторную экспертизу, но если факт моего отцовства будет подтвержден, родные Сёмина будут привлечены к ответственности за клевету», - сказал 24 августа собеседник Радио Озоди.

Первое судебное заседание по делу убийства Хувайдо Тиллозода состоялось 23 августа в суде Московской области за закрытыми дверями. Сторону истца представляли отец девочки Абдусалом Саидов и его адвокат Дагир Хасавов. Другим представителям истца участвовать на процессе не разрешили. Это было требование родных и адвоката подсудимого – провести заседание за закрытыми дверями.

Следующее судебное заседание состоится 26 августа, о других подробностях не сообщается.

Родные Александра Сёмина до сих пор не прокомментировали ход первого судебного заседания. Но ранее они заявляли о невиновности Сёмина и требовали его освобождения.

Абдусалом Саидов говорит, что пока неизвестно какое решение примет суд по поводу его участия на заседании. Но он опасается, что сторона ответчика сделает всё возможное, чтобы добиться его недопуска на дальнейшие слушания.

«Вчера они выразили протест на то, что я пользуюсь услугами переводчика. Сказали, что я нахожусь в России и должен знать язык этой страны. Я ответил, что здесь много юридических тонкостей и поэтому я воспользовался услугами перевода», - говорит собеседник.

По его словам, судья также ответил, что это законное право истца и услуги перевода нисколько не мешают ему давать показания в суде.

Судебный процесс над предполагаемым убийцей Хувайдо начался спустя более года после ее убийства. Всё это время Сёмин проходил обследование в психиатрической клинике.

Напомним, пятилетнюю Хувайдо украли 22 июля 2018 года прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. В тот день ее отец зашел в магазин, а мать отошла на несколько минут посмотреть, чем занимается младшая дочь. Ребенка искали несколько часов, обыскивали каждый куст. На следующий день ее нашли недалеко от заводской железнодорожной ветки. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайдо. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили ножом.

По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя Александра Семина, соседа убитой девочки.

Жестокое убийство маленькой Хувайдо потрясла многих таджикистанцев своим зверством и чудовищностью. Таджикская сторона направила ноту в российский МИД и потребовала тщательного расследования этого случая.