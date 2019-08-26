Новый глава «Радио Свобода» посетит Таджикистан и Кыргызстан

Джйеми Флай (слева), Венера Джуматаева и Салим Аюбзод.

CA-NEWS (TJ) - Президент Радио Свободная Европа /Радио Свобода Джейми Флай (Jamie Fly) 26 августа отправился в Душанбе. Это первый визит президента радио Свободы в Таджикистан за всю историю американской медиа-корпорации и продолжится два дня (26-27 августа), после чего Флай через Казахстан отправится в Бишкек, сообщает Ахбор.

По полученной сайтом "Ахбор” информации, президента Радио Свободная Европа /Радио Свобода Джейми Флай (Jamie Fly) в его первом визите на этом посту сопровождают и.о. директора центрально-азиатских программ Венера Джуматаева и и.о. директора таджикской службы радио Свободы (радио Озоди) Салим Аюбзод.

Согласно программе визита Флая в Бишкек ожидается, что он встретится с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, руководителями и членами кыргызского парламента, а также с представителями гражданского общества, говорится в статье.



Программа визита президента радио Свободы в Таджикистана пока неясна.

Джейми Флай стал новым президентом медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» 1 августа текущего года.

Напомним, 26 марта текущего год Радио Свободная Европа/Радио Свобода признало, что их таджикская служба, известное как Радио «Озоди», служила в интересах правительства Таджикистан.

Его в качестве врио заменила Венера Джуматаева, работавшая директором кыргызской службы Радио Свободы.

Соджида Мирзо, более 10 лет руководившая "Озоди”, была уволена 1 апреля из-за нарушений журналистских стандартов и миссии Радио "Свободы”.

2 апреля таджикский журналист и ветеран радио "Свободы” Салим Аюбзод был представлен в качестве и.о. директора таджикской службы радио Озоди.