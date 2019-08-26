Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 2 сентября

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматуллин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат на 2 сентября.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2019 года в 11 часов в городе Нур-Султане", - говорится в распространенном сообщении.



