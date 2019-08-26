Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 2 сентября
CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматуллин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат на 2 сентября.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2019 года в 11 часов в городе Нур-Султане", - говорится в распространенном сообщении.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2019 года в 11 часов в городе Нур-Султане.
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Любое использование материалов допускается при наличии ссылки на официальный сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Источник: http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id47193/1/1
Мажилис Парламента Республики КазахстанВ соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2019 года в 11 часов в городе Нур-Султане.
_________________________________________________________
Любое использование материалов допускается при наличии ссылки на официальный сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Источник: http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id47193/1/1
Мажилис Парламента Республики Казахстан
_________________________________________________________
Любое использование материалов допускается при наличии ссылки на официальный сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Источник: http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id47193/1/1
Мажилис Парламента Республики КазахстанВ соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2019 года в 11 часов в городе Нур-Султане.
_________________________________________________________
Любое использование материалов допускается при наличии ссылки на официальный сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Источник: http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id47193/1/1
Мажилис Парламента Республики Казахстан