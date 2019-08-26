Таджикистан получил гумпомощь от 47 стран на сумму свыше $35,4 млн

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CA-NEWS (TJ) - Гуманитарная помощь, оказанная Таджикистану 47 странами ближнего и дальнего зарубежья за семь месяцев этого года, сложилась в сумме более $35,4 млн, передает Avesta.



По данным Агентства по статистике страны, объем поступившей гуманитарной помощи составил свыше 13,5 тыс. тонн.

В указанный период в республику в качестве гуманитарной помощи поступили: мука, растительное масло, лекарственные средства, медикаменты и другое.

Среди стран-доноров наибольший удельный весь по стоимости гуманитарной помощи приходится на Россию (34,8%), Китай (30,7%), Швейцарию (8%), Индию (3,8%), и другие страны.