Министр иностранных дел принял новоназначенного почетного консула Монголии в Украине

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар принял новоназначенного почетного консула Монголии в Украине Эдуарда Рубана, передает Montsame.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении и развитии сотрудничества между Монголией и Украиной.

Также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, особенно взаимовыгодного взаимодействия в сферах возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

В настоящее время около 300 монгольских граждан проживают и работают в Украине. С открытием консульства Монголии в этой стране появится возможность предоставлять информационно-консультационную деятельность и получить весь спектр консульских услуг для граждан Монголии.