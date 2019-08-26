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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел принял новоназначенного почетного консула Монголии в Украине

CA-NEWS (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар принял новоназначенного почетного консула Монголии в Украине Эдуарда Рубана, передает Montsame.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении и развитии сотрудничества между Монголией и Украиной.

Также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, особенно взаимовыгодного взаимодействия в сферах возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

В настоящее время около 300 монгольских граждан проживают и работают в Украине. С открытием консульства Монголии в этой стране появится возможность предоставлять информационно-консультационную деятельность и получить весь спектр консульских услуг для граждан Монголии.

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