В Узбекистане опрокинулся автобус, восемь человек пострадали
- Узбекистан, происшествия
- 12:25, 26 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - 25 августа пассажирский автобус "Isuzu" опрокинулся в Сергелийском районе Ташкента. В результате ДТП 24 августа пострадало восемь человек.
Водитель автобуса не справился с управлением из-за поломки рессоры, и машина опрокинулась на обочину, сообщило управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
Госпитализированы 59-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Еще шесть человек получили незначительные травмы, врачи оказали им помощь на месте, рассказали в МВД Узбекистана.
В настоящий момент по факту ДТП проводится доследственная проверка.