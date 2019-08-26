В Узбекистане опрокинулся автобус, восемь человек пострадали

CA-NEWS (UZ) - 25 августа пассажирский автобус "Isuzu" опрокинулся в Сергелийском районе Ташкента. В результате ДТП 24 августа пострадало восемь человек.

Водитель автобуса не справился с управлением из-за поломки рессоры, и машина опрокинулась на обочину, сообщило управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

Госпитализированы 59-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Еще шесть человек получили незначительные травмы, врачи оказали им помощь на месте, рассказали в МВД Узбекистана.

В настоящий момент по факту ДТП проводится доследственная проверка.