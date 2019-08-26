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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане назначен новый временный хоким
Предыстория: Прославившийся матершинничеством глава города Андижана снят с занимаемой должности

CA-NEWS (UZ) -  На внеочередном заседании Андижанского городского Совета народных депутатов было объявлено, что глава города Дилмурод Рахматуллаев освобожден от занимаемой должности.

На встрече присутствовал хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, который назначил временно исполняющим обязанности хокима Бахромжона Хайдарова. Он был представлен общественности на этой встрече.

По данным издания Togri.uz, Бахромжон Хайдаров родился в 1972 году, по образованию экономист, финансист. С февраля 2018 года работал начальником финансового управления хокимията Андижанской области.

Дилмурод Рахматуллаев был хокимам Андижана с 2016 года.

Согласно источникам, отставка прежнего градоначальника была результатом его романтических отношений. Фотографии, компрометирующие чиновника, распространились в сети незадолго до его отставки.

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