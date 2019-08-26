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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сменился главный имам-хатиб Ташкента
имам Халикназаров
имам Халикназаров

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте назначен новый имам-хатиб. С января этого года данный пост занимал имам Рахимберди Рахмонов, сообщает togri.uz.

Нуриддин Холикназаров назначен главным имам-хатибом Ташкента, сообщили в управлении мусульман Узбекистана. Ранее Холикназаров работал главным имамом Андижанской области.

В свою очередь, Рахимберди Рахмонов продолжит служить имамом мечети "Минор", одной из крупнейших в стране.

Нуриддин Холикназаров родился в 1968 году в городе Асака Андижанской области. В 1992 году окончил медресе Мир Араб в Бухаре, в 1998 – Ташкентский исламский институт и в 2007 – Ферганский государственный университет.

Ранее он работал имам-хатибом в мечете «Ахмадали Махдум» (Асака, Андижанская область), а также в мечете «Ок тепа» (Ташкент).

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