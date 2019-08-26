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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Джизакской области хотят построить новое хранилище радиоактивных отходов

CA-NEWS (UZ) -  В Джизакской области может появиться хранилище радиоактивных отходов. Об этом сообщил президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев, передает Kun.uz.

«Мы хотим поднять вместе с «Узатомом» вопрос создания нового республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов в Джизакской области, поближе к месту, где будет строиться АЭС», – сказал Юлдашев.

Узбекистан уже имеет многолетний опыт обращения с радиоактивными отходами. В Институте ядерной физики Академии наук имеется республиканский пункт по захоронению радиоактивных отходов.

Не исключено, что при строительстве первой в Узбекистане АЭС на ее территории будут построены пункты хранения радиоактивных отходов. Станция будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» мощностью 1,2 тыс. МВт каждый. Сдача первого энергоблока запланирована на 2028 год, второго – до 2030 года. В качестве оптимального места для строительства АЭС выбрана площадка вблизи озера Тузкан Фаришского района Джизакской области.

По данным «Узатома», в настоящее время совместно с «Росатом» прорабатываются различные варианты сотрудничества в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами. Конкретные механизмы сотрудничества в этой области будут регулироваться будущими соглашениями и контрактами.

Планируется, что отработавшее топливо будущей АЭС будет перевозиться в Россию для переработки. В ходе переработки весь ценный ядерный материал будет извлечен, а остаток приведен в твердое агрегатное состояние путем выпаривания и прессования, и впоследствии будут обратно перевезен на территорию Узбекистана, так как по российскому законодательству, ввоз радиоактивных отходов в страну запрещен.

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