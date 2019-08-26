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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Алматы задержан гражданин Кыргызстана, предъявивший на проверку чужой паспорт

CA-NEWS (KZ) -  Пограничники в международном аэропорту города Алматы задержали гражданина Кыргызстана, прибывшего из Беларуси с паспортом гражданина России, сообщает пресс-служба пограничного ведомства КНБ.

"Пограничный наряд задержал гражданина, прибывшего на воздушном рейсе № В2-767 с сообщением Минск -Алматы и предъявившего на проверку чужой документ на имя гражданина РФ 1990 года рождения. Как выяснилось позже, нарушитель оказался гражданин Кыргызской Республики, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Задержанный депортирован на рейсе КС-109 с сообщением Алматы - Бишкек. Источник: www.kt.kz

Задержанный депортирован на рейсе КС-109 с сообщением Алматы - Бишкек.

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