В аэропорту Алматы задержан гражданин Кыргызстана, предъявивший на проверку чужой паспорт

CA-NEWS (KZ) - Пограничники в международном аэропорту города Алматы задержали гражданина Кыргызстана, прибывшего из Беларуси с паспортом гражданина России, сообщает пресс-служба пограничного ведомства КНБ.

"Пограничный наряд задержал гражданина, прибывшего на воздушном рейсе № В2-767 с сообщением Минск -Алматы и предъявившего на проверку чужой документ на имя гражданина РФ 1990 года рождения. Как выяснилось позже, нарушитель оказался гражданин Кыргызской Республики, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Задержанный депортирован на рейсе КС-109 с сообщением Алматы - Бишкек. Источник: www.kt.kz

Задержанный депортирован на рейсе КС-109 с сообщением Алматы - Бишкек.