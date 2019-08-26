РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Узбекистана утверждает, что найдена Александрия Оксианская, затерянная 2000 лет назад

CA-NEWS (UZ) -  В рамках международного археологического форума «Узбекистан на перекрестке цивилизаций», состоявшегося в Термезе, было объявлено, что древний город, найденный в городище Кампиртепа в Сурхандарьинской области, был потерян две тысячи лет назад.

«Мы обнаружили, что Кампиртепа - это территория легендарной Александрии Оксианской . Мы готовим много материала на этот счет. Мы объявляем это с целью того, чтобы это место появилось на карте мира. Это станет хорошим открытием для всего мира, привлекающим ученых и туристов. У нас есть вся необходимая доказательная база», - отметил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Утверждения узбекских ученых и правительства рассматриваются как грандиозное открытие.

Город Александрия Оксианская упоминается только в исторических книгах на протяжении тысячелетий. Но две тысячи лет никто не знал, где находится этот город.

В результате археологических раскопок в Кампиртепе в 1972 году узбекский академик Эдуард Ртвеладзе обнаружил руины древнего города. Утверждается, что с тех пор Ртвеладзе нашел ряд доказательств того, что эти руины - именно Александрия.

Исторические источники указывают, что Александрия, город на Амударье - Александрия Оксианская, была восточной защитной крепостью греко-бактрийского государства, основанного Александром Македонским. Период расцвета Александрии Оксианской восходит к III – II векам до нашей эры.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дочь президента Таджикистана назначена послом организации «Женщины – политические лидеры»
  • Сингапурская компания построит в Туркменистане газокомпрессорную станцию
  • НАСА расследует, возможно, первое преступление, совершенное в космосе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×