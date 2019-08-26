Мирзиёев назвал самые коррумпированные вузы Узбекистана и уволил ректора ТГЮУ

Есемурат Каньязов

CA-NEWS (UZ) - Ректор Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) Есемурат Каньязов покинул свой пост.

По данным Kun.uz, об этом в ходе видеоселекторного совещания, посвященного вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе, духовно-нравственного воспитания молодого поколения,​ сообщил глава государства Шавкат Мирзиёев.

Есемурат Каньязов в 2005-2011 годах занимал должность заместителя министра юстиции. С 2011 по 2013 год работал первым заместителем министра юстиции. С 2013 года до настоящего времени занимал пост ректора Ташкентского государственного юридического университета.

10 августа в Telegram-канале Qoshni mahalla («Соседняя махалля») были проведены два анонимных опроса, в которых приняли участие более 50 тысяч человек.

Согласно результатам опроса, Ташкентский государственный юридический университет был назван самым коррумпированным вузом столицы. За это проголосовали 31 процент участников опроса. Второе место в исследовании занял Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ). За него свои голоса отдали 20 процентов респондентов. Третью строчку в антирейтинге занял Национальный университет Узбекистана, который сумел набрать 12 процентов голосов. Также в пятерку худших вузов Узбекистана попали Ташкентская Медицинская академия (10 процентов) и Ташкентский университет информационных технологий (8 процентов).