Намеренный массовый наезд на людей в Алматы сняли на видео

CA-NEWS (KZ) - Намеренный наезд на людей сняли очевидцы на видео, передает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах, которые шокируют жестокостью, два автомобиля совершают наезды на группу мужчин, бегающих по дороге. После одного из наездов на дороге остались лежать трое мужчин.

В описании к роликам не указывается, в каком городе это было. Но на одном из видео видны номера автомобилей. Один из них - алматинский, второй - Жамбылской области. В ДП Жамблыской области сообщил, что инцидент произошел не в Таразе.

В instagram отписался якобы очевидец произошедшего. По его словам, это было в Алматы на пересечении пр. Гагарина - Дружбы.

- Лично сам стал свидетелем этого происшествия, Гагарина - Дружбы, сегодня в 4 утра, была драка и одни решили на машине давить оппонентов, - написал очевидец.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что инцидент произошел в Бостандыкском районе города.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по трем статьям уголовного кодекса РК - ст. 293 (Хулиганство), 345 ч. 2 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и 347 (Оставление места ДТП) УК РК. Расследуется он в Управлении полиции Бостандыкского района по территориальности, а также в Следственном управлении ДП. Личности подозреваемых установлены, сейчас принимается комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание и изъятие автомашины, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.