РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане пресечен незаконный оборот свыше полтонны смолы ферулы
Предыстория: Минздрав Таджикистана не смог получить лицензию на сбор смолы ферулы. Его рекомендовали покупать у компании зятя президента

CA-NEWS (TJ) -  В Бохтаре была задержана автомашина марки “Опель-Вектра”, под управлением 52-летнего жителя Вахшского района. Во время осмотра транспортного средства было, найдено и изъято 6 контейнеров по 50 литров, 1 контейнер по 5 литров, 2 контейнера по 3 литра и 12 различных мешков, содержащие смолы ферулы, сообщает пресс-служба МВД РТ.

По заключению химико-фармацевтической экспертизы Главного управления Государственной службы здравоохранения и социальной защиты населения Хатлонской области за №346 от 23 августа 2019 года, полученные материалы относятся к затвердевшему материалу «смолы ферулы», в целом чистый вес составляет 527 килограмм 500 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 части 2 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан ведется следствие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сингапурская компания построит в Туркменистане газокомпрессорную станцию
  • Во Франции начался саммит G7
  • Дочь президента Таджикистана назначена послом организации «Женщины – политические лидеры»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×