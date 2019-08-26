В Таджикистане пресечен незаконный оборот свыше полтонны смолы ферулы

CA-NEWS (TJ) - В Бохтаре была задержана автомашина марки “Опель-Вектра”, под управлением 52-летнего жителя Вахшского района. Во время осмотра транспортного средства было, найдено и изъято 6 контейнеров по 50 литров, 1 контейнер по 5 литров, 2 контейнера по 3 литра и 12 различных мешков, содержащие смолы ферулы, сообщает пресс-служба МВД РТ.

По заключению химико-фармацевтической экспертизы Главного управления Государственной службы здравоохранения и социальной защиты населения Хатлонской области за №346 от 23 августа 2019 года, полученные материалы относятся к затвердевшему материалу «смолы ферулы», в целом чистый вес составляет 527 килограмм 500 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 части 2 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан ведется следствие.