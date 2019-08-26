В Подмосковье несколько таджикистанцев избили гея-земляка на подставном свидании

Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) - В Московской области гомосексуал из Таджикистана подвергся нападению группы соотечественников на подставном свидании. Его избили, вымогали денег и заставили признаться в своей сексуальной идентичности на камеру.

Юрист московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул» Антон Рыжов сообщил 23 августа в беседе с Радио Озоди, что 27-летний Али (имя изменено) обратился за помощью в «Стимул», и 22 августа одного из группы злоумышленников задержали, трое других находятся в розыске.

23 августа Радио Озоди попыталось связаться с полицией Подмосковья и получить комментарий, но все попытки оказались тщетными.

По данным «Стимула», Али подвергся нападению в начале августа со стороны группы таджикистанцев, которые избили его и вымогали денег.

Али сообщил 23 августа в телефонной беседе с Радио Озоди, что считает себя представителем секс-меньшинств. Молодой человек находится в России уже 6 лет, работает в кафе и торговых центрах.

По словам собеседника, в начале августа через соцсеть «Одноклассники» он познакомился с молодым человеком, который представился как представитель ЛГБТ-сообщества и через несколько дней общения тот предложил встретиться за пределами Москвы. 9 августа новоявленный приятель встретил Али и вместе они направились к нему домой. «Стоило нам переступить порог дома, как там уже поджидали трое человек, и, угрожая пистолетом, сильно избили меня. Они говорили, что я стал «кафиром» (неверным) и сидеть рядом со мной они считают за грех», - рассказал Али.

По его словам, все эти действия и принудительное признание

в своей сексуальной идентичности соотечественники сняли на камеру и угрожали опубликовать видео в интернете и отправить родным, если не получат деньги.

«Мне пришлось обзванивать знакомых, просить денег взаймы. Один из приятелей согласился отправить денег. До утра мне пришлось сидеть на стуле, мне не позволяли даже встать с него», - говорит Али. По его словам, утром следующего дня на его глазах в этот же дом «заманили» другого представителя ЛГБТ-сообщества и избили его.

«10 августа вместе с одним из напавших мы вышли на улицу, но была суббота, пункты денежных переводов были закрыты. Тогда парень решил зайти в торговый центр что-то купить, и в этот момент мне удалось сбежать», - добавил Али.

По его словам, никто из его родных не знает о его сексуальной ориентации и поэтому ему пришлось набрать в рот воды и никому не рассказывать о произошедшем.

Али и сейчас не чувствует себя в безопасности, потому что трое из нападавших находятся на свободе.

По данным организации «Стимул», которая работает с ЛГБТ с 2015 года, впервые к ним за помощью обратился уроженец Таджикистана. До этого обращения поступали от граждан Узбекистана, Кыргызстана и уроженцев Северного Кавказа.

По словам юриста «Стимула» Антона Рыжова, нападения группы мигрантов на своих соотечественников нетрадиционной сексуальной ориентации происходят довольно часто, но не всегда жертвы нападения готовы обращаться за помощью в полицию или в правозащитные организации.

Он отметил, что с начала 2019 года в «Стимул» за правовой помощью обратились около 90 человек, представляющих ЛГБТ-сообщество, из которых 10-15 человек стали жертвами подставных свиданий.