В аймаке Хэнтий началось празднование 80-летней годовщины Победы на реке Халхин-Гол

CA-NEWS (MNG) - Празднование 80-й годовщины победы на реке Халхин-Гол началось сегодня в аймаке Хэнтий. В рамках этого мероприятия состоялась церемония возложения венков к мемориальному комплексу Монголо-Советским воинам и открытия памятника Герою Монголии Ш.Гонгору в центральном парке аймака, передает Montsame.



Памятник Ш.Гонгору, уроженцу сомона Баянхутаг аймака Хэнтий, установлен рядом со статуей первого командира военного комитета Монгольской Народной армии Пунцага.

В церемонии приняли участие представители Минобороны, военных частей Вооруженных сил и Пограничных войск Монголии, а также состав военного образцового оркестра.

Кроме того, Центральный архив Минобороны предоставил список участников из аймака Хэнтий в войне на реке Халхин-Гол и их имена были увековечены на стене мемориального комплекса Монголо-Советским войнам. В общей сложности 678 жителей Хэнтий вошли в этот список, которые были призваны на службу для защиты своей родины во время войны на реке Халхин-Гол.

В рамках празднования Победы пройдут тематическая выставка о солдатах в музее региональных исследований, торжественная конференция и концерт, а также премьера документального фильма в театре ансамбля песни и пляски «Хан Хэнтий», посвященного к 80-летию Победы на реке Халхин-Гол.