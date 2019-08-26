3 человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы-Бишкек

CA-NEWS (KZ) - Минувшей ночью на трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz.

Лобовое столкновение автомобилей произошло на 131 км трассы.

Toyota Ist двигалась в западном направлении, Toyota Camry ей навстречу. По предварительной версии, водитель Toyota Ist уснул, его автомобиль стал смещаться на полосу встречного движения. Водитель Camry, увидев несущийся на него Ist, попытался избежать столкновения, вырулив на обочину, но именно там произошло лобовое столкновение. От мощного удара Ist развернуло в обратном направлении, а Camry вылетела в кювет.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два человека, восемь пострадавших были госпитализированы. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в реанимации.

Люди, находившиеся в Toyota Ist, ехали из Иссыка с тоя, Toyota Camry - из Шымкента.

Сотрудники ДП отмечают, что данный участок - "стрела" - аварийно-опасный, водители игнорируют ограничение максимально-допустимой скорости. В основном ДТП происходят ночью: уставшие от долгой дороги водители теряют бдительность или засыпают за рулем. В данный момент на аварийно-опасных участках дороги наносятся шумовые полосы, а по всей трассе устанавливаются агитационные билборды с предостережениями об опасности.