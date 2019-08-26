Синдзо Абэ и Дональд Трамп ставят целью заключить соглашение о торговле в следующем месяце

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп договорились стремиться к заключению и подписанию торгового соглашения на двустороннем саммите в сентябре, передает NHK.

Лидеры двух стран провели переговоры в воскресенье во Франции на полях саммита Большой семерки. Они согласились встретиться вновь в конце сентября во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе воскресных переговоров Абэ приветствовал соглашение, достигнутое в пятницу по важным вопросам, связанным с промышленной и сельскохозяйственной продукцией, Тосимицу Мотэги - министром японского правительства, ведающим вопросами торговых переговоров с США, и Робертом Лайтхайзером - торговым представителем администрации Соединенных Штатов.

Отметив, что по многим вопросам еще необходимо договориться на рабочем уровне, Абэ выразил желание ускорить соответствующие обсуждения на пути к заключению соглашения.

Между тем Япония намерена закупать у Соединенных Штатов больше кукурузы в рамках сделки, отдельной от общего торгового соглашения.

Как сообщили представители японского правительства, дополнительные поставки требуются из-за того, что урожай кукурузы в стране пострадал от нашествий насекомых.

Данная сделка заключается в обстановке, когда Соединенные Штаты ищут других покупателей для своей сельхозпродукции из-за торгового конфликта с Китаем.

Представители правительства сообщили, что японские компании дополнительно закупят два с половиной миллиона тонн кукурузы.