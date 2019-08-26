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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Объемы внешней задолженности бедных стран превышают поступления от их экспорта, - ООН

CA-NEWS (CA) -  Для обеспечения устойчивого развития бедных стран необходимо облегчить тяжелое бремя их внешнего долга, который растет из года в год. Только за последние восемь лет общий объем внешней задолженности малых островных государств вырос в 200 раз. Об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН.

Внешняя задолженность бедных государств зачастую негативно сказывается на социальном положении и ситуации с правами человека, ведь ежегодно страны-должники больше тратят на обслуживание внешнего долга, нежели на образование и здравоохранение, передает служба новостей ООН.

Эксперты ООН неоднократно рекомендовали богатым странам простить или облегчить долги бедных. Однако к концу 2018 года, как говорится в докладе Генсека, положение многих развивающихся стран в плане внешнего долга вновь ухудшилось.

Общий объем накопленной внешней задолженности развивающихся стран и стран с переходной экономикой в целом увеличился более чем вдвое: с 4,5 трлн долл. в 2009 году до почти 9,7 трлн долл. в 2018 году. Дошло до того, что объемы внешних долгов стали превышать поступления от экспорта.

В наихудшем положении находятся малые островные развивающиеся государства. Общий объем внешней задолженности этих стран в период с 2000 по 2018 год вырос в 200 раз. Страны с переходной экономикой несколько сократили свои долги: с максимального уровня в 1,14 трлн долл. в 2013 году 927,5 млрд долл. в 2018 году.

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