Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник, 26 августа отбыл в Самарканд для участия в церемонии торжественного открытия двенадцатого Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари". Об этом сообщила пресс-службу главы государства.

Как сообщалось ранее, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле примет участие в Международной конференции по сохранению материального и нематериального культурного наследия, которая состоится 26 августа в Узбекистане.

В ходе своего первого визита в страну глава ЮНЕСКО встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и откроет Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари".

По данным Министерства культуры, в грядущем «Шарк тароналари» примут участие музыкальные коллективы и вокалисты из 32 стран. Всего конкурсантов 140. Впервые в Узбекистан приедут исполнители из Аргентины, Мьянмы и Фиджи.

Общее количество участников фестиваля, включая руководителей ведомств и международных организаций, специалистов сферы культуры, журналистов - 293 из 78 стран.

Гран-при фестиваля, как и в прошлом году, составит 10 000 долларов США. Обладатель первого места получит премию в размере 5 000 долларов, второго места – 3500 долларов и третьего – 2000 долларов. Предполагается, что одно место могут занять сразу два исполнителя или коллектива.



