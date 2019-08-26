В Петербурге в пожаре на свечном заводе пострадал гражданин Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, 22 августа 2019 года в результате пожара на свечном заводе в этом городе пострадали 2 человека, в том числе гражданин Узбекистана А.О.

Как сообщила пресс-служба МИДа, пострадавшие госпитализированы в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе. Пострадавший узбекистанец в результате ожогов находится в тяжелом состоянии.

Генконсульство держит ситуацию на контроле и установило контакты с правоохранительными структурами и медицинским учреждением.