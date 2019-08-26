РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге в пожаре на свечном заводе пострадал гражданин Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По информации консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, 22 августа 2019 года в результате пожара на свечном заводе в этом городе пострадали 2 человека, в том числе гражданин Узбекистана А.О.

Как сообщила пресс-служба МИДа, пострадавшие госпитализированы в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе. Пострадавший узбекистанец в результате ожогов находится в тяжелом состоянии.

Генконсульство держит ситуацию на контроле и установило контакты с правоохранительными структурами и медицинским учреждением.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • НАСА расследует, возможно, первое преступление, совершенное в космосе
  • Сингапурская компания построит в Туркменистане газокомпрессорную станцию
  • «Узбекистон темир йуллари» прокомментировала забастовку шахтеров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×