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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Туркменистана вылетел в Сингапур

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утром 26 августа вылетел с двухдневным государственным визитом в Сингапур. В Международном аэропорту Ашхабада туркменского лидера провожали официальные лица.

Днём раньше в эту страну Юго-Восточной Азии отправилась делегация Туркменистана в составе более ста человек. Примерно половина из них — представители туркменского бизнеса.

В понедельник, 26 августа, состоится туркмен-сингапурский бизнес-форум. Это — одно из важных событий, запланированных на полях госвизита Бердымухамедова. Деловая встреча пройдет в Shangri La Hotel. Бизнес-состав туркменской делегации возглавляет председатель Союза промышленников и предпринимателей Александр Дадаев. Он познакомит сингапурских коллег и инвесторов с возможностями негосударственного сектора экономики Туркменистана и представит новые проекты СППТ, которые могут их заинтересовать с точки зрения участия, — сообщает ORIENT.tm.

По данным издания, члены туркменской делегации уже успели встретиться с потенциальными сингапурскими партнёрами. Итогом бизнес-форума станет подписание двусторонних документов.

Это — первый визит правительственной делегации Туркменистана в Сингапур. Ожидается, что президент Бердымухамедов в рамках госвизита встретится во Дворце Истана с президентом Сингапура Халимой Якоб.

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