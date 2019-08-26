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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Франции подарил лидерам G7 часы из пластика, выловленного в океанах
Предыстория: Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России

CA-NEWS (CA) -  Лидеры стран G7, приглашенные на саммит главы других государств и международные организации на сессии по климату получили особый подарок от президента Франции Эммануэля Макрона – наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах, передает РИА Новости.

Во французском Биаррице проходит саммит "Большой семерки", который завершится вечером 26 августа. Одна из главных тем, которая была заявлена Францией для обсуждения на G7, стала тема климата.

"Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом", - отмечает телеканал.

После завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона.

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