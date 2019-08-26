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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане вновь закрыли конвертацию валюты для предпринимателей

CA-NEWS (TM) -  Последние два месяца полностью прекращена конвертация средств частных предпринимателей, имеющих обязательства перед зарубежными бизнес-партнерами. Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».

Ранее банки по госкурсу конвертировали не более 2% от имеющихся на счетах предпринимателей средств. Задержки также имели место, но сотрудники банков объясняли причины и обещали провести конвертацию и перевод средств за рубеж позже.

Однако последние два месяца предпринимателям, обратившимся за разъяснением в банки, в конвертации отказывают.

– Контракты с зарубежными партнерами были заключены еще в благополучные времена, когда ограничений на конвертацию не было. Согласно этим контрактам, если мы вовремя не оплатим услуги партнеров, вырастет пеня и могут быть и штрафы, – рассказал один из бизнесменов.

Частные предприниматели выполняют все требования банков – регулярно оплачивают и продлевают патенты, каждые 6 месяцев предоставляют в банки копии своих отчетов перед налоговыми службами.

– Товары мы все уже давно продали, налоги заплатили, а рассчитаться с поставщиками не можем. Мы пытались объяснить ситуацию сотрудникам банка, обращались за содействием в Союз предпринимателей. Но результата нет, – пожаловались люди.

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