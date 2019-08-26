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  26 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Сингапур подписали двусторонние документы

CA-NEWS (TM) -  В ходе туркмено-сингапурского бизнес-форума состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Так, были подписаны: Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Ассоциацией банков Сингапура и Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и DBS Bank Ltd. (Банком развития Сингапура);

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменхимия» и компанией Indorama Corporation Pte. Ltd.; Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышленности и Indorama Corporation Pte Ltd.

Кроме того, Меморандум о взаимопонимании заключён между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Бизнес-федерацией Сингапура. Также подписан Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом экономики и управления Институтом развития менеджмента Сингапура.

Аналогичный документ подписали Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана и сингапурская компания Pacific International Lines Pte. Ltd., договорившись о сотрудничестве в области транспорта и логистики.

По линии Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана подписаны 2 меморандума о взаимопонимании: с компаниями Vallianz Holdings и Sun Connect Pte. Ltd.

Вторая часть бизнес-форума была посвящена промышленному комплексу и транспортной отрасли Туркменистана, возможностям сотрудничества в данных сегментах, в том числе с участием бизнес-сообществ.

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