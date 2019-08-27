Власти Туркменистана противодействуют очередям у банкоматов

CA-NEWS (TM) - На востоке Туркменистана в Лебапском велаяте местные власти осуществляют меры по противодействию возникновению очередей у банкоматов.

По сообщениям корреспондентов Азатлыка в регионе, людей, стоящих в очередях у банкоматов, задерживает и допрашивает полиция. Кроме того, на предприятиях с сотрудниками проводят беседы с требованием "не показываться" у банкоматов.

- Теперь людей, стоящих в очереди у банкоматов забирает и допрашивает полиция. А на предприятиях руководство проводит собрания с подчиненными и требует, чтобы они не показывались у банкоматов, - сообщил 25 августа корреспондент Азатлыка в регионе.

По его словам, меры против возникновения очередей начались после недавнего президентского выговора главе Центробанка. "Людей, стоящих за собственной зарплатой, преследуют как нарушителей. "Аркадаг вчера критиковал работу банкоматов, это из-за таких как вы банкоматы выходят из строя и собираются очереди, а потом вставляете фотографии в интернете", говорит полиция, задерживая людей", - сообщает корреспондент Азатлыка, отмечая, что большая часть банкоматов в городе исправны, просто в аппаратах нет денег.

Кризис с очередями у банкоматов обострился в начале лета. В столице и областях сохраняются очереди у банкоматов, которые доходят до сотен человек. Население, чтобы снять деньги со своих карточек, вынуждено простаивать в очередях от нескольких часов до нескольких дней.

После десятков репортажей Азатлыка об отсутствии денег в банкоматах и очередях, 19 августа президент Туркменистана объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву за ослабление контроля над работой банкоматов.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Туркменистане, в настоящее время лимит на снятие в банкомате составляет не более 200 манатов в сутки ($57 по курсу ЦБ - ред.)