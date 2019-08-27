Количество новых туркомпаний в Узбекистане удвоилось за семь месяцев

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане темпы открытия турфирм выросли в два раза, в гостевых домов – в пять раз. Об этом сообщил врио председателя Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов на заседании Сената.

Как сообщили местные СМИ, за 7 месяцев 2019 года в стране было создано 295 туристических организаций. Это в два раза больше, чем за период с января по июль прошлого года, когда начали работу 147 новых турфирм. За семь месяцев текущего года создано 526 гостевых домов, а за тот же период прошлого года всего 106.

По словам временно исполняющего обязанности председателя государственного комитета по развитию туризма Абдулазиза Аккулова, к 1 января 2020 года число государств, с которыми Узбекистан установит безвизовый режим, достигнет 85.

«Если в 2018 году в нашей стране был отменен визовый режим для граждан 9 стран, то в 2019 году безвизовый режим был установлен еще с 47 государствами, в результате число таких стран достигло 65. Число стран, граждане которых могут получить электронную визу, достигло 77. Кроме того, внедрен порядок получения двукратной и многократной визы. В итоге, в течение семи месяцев текущего года количество граждан, прибывающих из стран, с которыми установлен безвизовый режим увеличилось на 58 процентов», - заявил Аккулов.

В течение 2019 года Узбекистан посетили 3 млн 700 тысяч иностранных туристов. Им были оказаны туристические услуги на общую сумму $711 млн. До конца текущего года намечается посещение общей сложности более 6 млн туристов, по прогнозам объем экспорта туристических услуг составит $1,3 млрд.