В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

CA-NEWS (CA) - Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает РБК.

Опиоиды - это вещества, обладающие структурным сходством с морфином, которые отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами и находят широкое применение в медицине в качестве мощных обезболивающих.

Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиодному кризису в Оклахоме. Johnson & Johnson заявила, что будет обжаловать решение суда.

«Janssen (фармацевтическая компания, которой владеет J&J) не вызывала опиоидный кризис в Оклахоме, и ни факты, ни законы не поддерживают этот вывод», — заявил исполнительный вице-президент Johnson & Johnson Майкл Уллманн.

В заявлении, поданном ранее в этом месяце, штат просил взыскать с компании $17,2 млрд за наводнение Оклахомы опиоидами. В нем утверждалось, что фармацевтическая компания создала кризис, который убил более 6 тыс. жителей штата. Johnson & Johnson называла утверждения властей необоснованными, отмечая, что обвинения основаны на «радикальных теориях». Компания отмечала, что штат никак не объяснил, как Janssen Pharmaceuticals способствовала кризису опиоидов.

Как отмечает телеканал, ранее Оклахома добилась выплат от Purdue Pharma ($270 млн) и Teva Pharmaceuticals ($85 млн).

В июле прошлого года суд в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд по делу о наличии асбеста в детской присыпке. Истцы утверждали, что наличие асбеста в присыпке приводило к возникновению раковых заболеваний у воспользовавшихся продукцией. Компания отвергла обвинения в загрязнении присыпки асбестом и фальсификации результатов тестирования. Как писал позднее Reuters, по меньшей мере с 1971-го до начала 2000-х компания иногда обнаруживала небольшое количество асбеста при тестировании сырого талька и готовых продуктов, однако скрывала эту информацию.