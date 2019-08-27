Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу года

CA-NEWS (CA) - Американская певица Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии американского журнала Forbes, заработав $185 млн.

Второе место в списке занимает Бейонсе. Издание оценило ее доход в $81 млн.

На третьем месте - Рианна, годовой доход которой составил $62 млн.

Далее в ежегодном рейтинге Forbes следуют Кэтти Перри ($57,5 млн), Пинк ($57 млн), Ариана Гранде ($48 млн), Дженнифер Лопес ($43 млн), Леди Гага ($39,5 млн).

Замыкают десятку Селин Дион ($37,5 млн) и Шакира ($35 млн).

Отмечается, что в сумме десятка самых высокооплачиваемых певиц заработала $645,5 млн. В прошлом году доход топ-10 составлял $502,5 млн.

Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о заработке знаменитостей за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.